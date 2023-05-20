Партизаны взорвали железнодорожные пути под Луганском 20.05.2023, 15:20

Снабжение российских войск затруднено.

В Луганской области на землях, находящихся под российской оккупацией, украинские партизаны проводят целенаправленные подрывы железнодорожных путей, а также и распространяют агитационные материалы, сообщил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

«Партизанское движение в Луганской области есть. Не такое активное, как бы нам хотелось, но были случаи подрыва железнодорожных путей, есть также распространение агитационных материалов, троллинг оккупационных властей и российских военных надписями и флагами, и, главное, это информирование ВСУ о передвижении и местоположении подразделений, военной техники, складов оккупационной армии», – сообщил Власенко.

Кроме того, руководитель райадминистрации рассказал о том, что на Донбассе российские оккупанты продолжают отправлять местных мужчин призывного возраста на фронт. И это осуществляется далеко не всегда в добровольном порядке.

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