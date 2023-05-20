Украинские военные: Бои за Бахмут продолжаются
- 20.05.2023, 17:03
Минобороны Украины и ВСУ опровергли заявление Пригожина.
Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин днем 20 мая заявил, что Бахмут в Донецкой области полностью захвачен российскими оккупантами. Эту информацию опровергли в украинском Министерстве обороны.
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на сейчас наши защитники «контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор», пишет unian.net.
«В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе «Літак», – написала она.
Полную оккупацию украинского города-крепости не подтверждает и спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте», - сказал он в комментарии Reuters.