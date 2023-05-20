Дочь Лаврова тайно вывезли из Грузии 20.05.2023, 19:00

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Президент Саломе Зурабишвили заявила, что свадьба не состоится.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне столкновений, которые произошли возле отеля, где вероятно поселилась дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (Лаврова), заверила, что члены семьи россиян покинули Грузию.

Об этом сообщает издание «Новости Грузия».

«Я получила обещание от министра внутренних дел, что семьи людей, которые сегодня собирались гулять свадьбу, выехали из Грузии, свадьбы сегодня не будет», — заявила Зурабишвили.

Она добавила, что это «своеобразная победа общества».

Медиа сообщали, что дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (Лаврова), вероятно, прилетела в Грузию на празднование свадьбы брата своего мужа Александра Винокурова.

Грузинское издание Mtavari отметило, что празднование состоится в Кахетии, пара сегодня, 20 мая, заключила брак в Тбилиси.

Возле отеля в грузинской Кахетии произошли столкновения между протестующими и полицией.

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