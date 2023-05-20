«Мы заходили в дома и просто расстреливали»7
- 20.05.2023, 21:39
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Украинская разведка опубликовала доказательства преступлений оккупантов в Луганской области.
На записи, обнародованной ГУР МО, военнослужащий РФ рассказывает об убийстве гражданских людей солдатами РФ на Луганском направлении
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
В разговоре со своей родственницей оккупант рассказывает, что он и другие захватчики получили четкий приказ - «забрать Кременную».
«Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех х**рить. Мы завалили сегодня ночью не менее 400 человек. Просто зашли уже внаглую, думаю - «ну убьют так убьют", мне все равно. Знаю, что за собой столько-то людей заберу», - сказал оккупант на записи.
По словам захватчика, убивали они среди прочих детей и женщин.
«Мы все выкосили, просто заходили в дома и расстреливали», - сказал военный преступник.