«Мы заходили в дома и просто расстреливали» 7 20.05.2023, 21:39

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Украинская разведка опубликовала доказательства преступлений оккупантов в Луганской области.

На записи, обнародованной ГУР МО, военнослужащий РФ рассказывает об убийстве гражданских людей солдатами РФ на Луганском направлении

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В разговоре со своей родственницей оккупант рассказывает, что он и другие захватчики получили четкий приказ - «забрать Кременную».

«Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех х**рить. Мы завалили сегодня ночью не менее 400 человек. Просто зашли уже внаглую, думаю - «ну убьют так убьют", мне все равно. Знаю, что за собой столько-то людей заберу», - сказал оккупант на записи.

По словам захватчика, убивали они среди прочих детей и женщин.

«Мы все выкосили, просто заходили в дома и расстреливали», - сказал военный преступник.

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