Глава украинской разведки рассказал о самом абсурдном фейке российской пропаганды 20.05.2023, 22:56

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Россияне, по словам Буданова, в него верят.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью журналисту Дмитрию Комарову, которое вышло 19 мая, что российская пропаганда впечатлила его заявлениями о «боевых комарах» в Украине.

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, что самое абсурдное начальник украинской военной разведки слышал от российской пропаганды.

«Комары, кстати, меня поразили. «Боевые комары» – это сильно уже», – ответил Буданов.

Он отметил, что история с «боевыми комарами» – из той же серии, что и история о мальчике, которого якобы «распяли», опубликованная российской пропагандой в 2014 году.

«...И съели потом еще, – сыронизировал Буданов. – Они на самом деле верят [в это все]».

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