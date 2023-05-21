В России сошли с рельсов сразу 12 вагонов грузового поезда
- 21.05.2023, 8:59
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Из-за аварии задержан состав Владивосток—Москва.
Ночью в российском Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд.
Сход с рельсов 12 грузовых вагонов состоялся на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Забайкалья.
Из-за аварии задержан поезд Владивосток—Москва.
«Ночью 21 мая на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги состоялся сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено», — говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства Забайкалья Алексей Сергейкин утверждает, что с рельсов сошли 13 вагонов, 8 перевернулось.
Стала ли причиной происшествия диверсия, не сообщается.
На территории России, а также в аннексированном ею Крыму, резко выросло количество диверсий. С 1 января по 12 мая произошло как минимум 57 попыток диверсий на железнодорожных путях, объектах Минобороны и энергетических объектах. Почти 25% из них произошли только за 13 майских дней, подсчитало издание «Верстка».
1 и 2 мая в Брянской области произошло два подрыва железнодорожных путей, с рельсов сошли два грузовых состава, один из них — белорусский.
18 мая на железной дороге в Симферопольском районе оккупированного Крыма произошел взрыв. С путей сошли пять вагонов с зерном.