ВСУ сбили над Черным морем российский истребитель Су-35 1 22.05.2023, 9:26

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Информацию подтвердила пресс-служба ВС ВСУ.

В ночь с 21-го на 22 мая в Украине был уничтожен российский истребитель Су-35. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

«Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области «отрицательный взлет» потерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются!» – говорится в сообщении.

Самолет также добавлен в опубликованную ВС ВСУ инфографику уничтоженных за ночь украинскими военными российских воздушных целей. Он попал и в суточную статистику потерь армии оккупантов от Генштаба ВСУ.

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