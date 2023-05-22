В Белгородской области раздаются взрывы, в небо поднята российская авиация

В Белгородской области раздаются взрывы, в небо поднята российская авиация6
- 22.05.2023, 11:56
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Российские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ, объявили «освободительный поход».
В Белгородской области раздаются взрывы. Российские СМИ сообщают об ударе артиллерии и атаках беспилотников. Сообщается, что в небе замечены вертолеты.
Россия подняла в небо тактическую авиацию.
Российские добровольцы из Легиона «Свобода России»» заявили, что «начинают освободительный поход». По радио в Белгородской области передают их обращение.
В самом городе звучит воздушная тревога.