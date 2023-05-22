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Появилось видео, на котором военная техника якобы заходит на территорию Белгородской области РФ

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  • 22.05.2023, 13:25
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Появилось видео, на котором военная техника якобы заходит на территорию Белгородской области РФ

Кадры с КПП «Грайворон».

Сегодня российские добровольцы из «Русского добровольческого корпуса» заявили, что вошли на территорию Белгородской области.

В Сети уже публикуют кадры с передвижением военной техники через границу в Белгородской области. Однако подтвердить аутентичность видео пока не представляется возможным, пишет «Главред».

Видео, как утверждается, было снято на КПП «Грайворон».

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