Появилось видео, на котором военная техника якобы заходит на территорию Белгородской области РФ

Появилось видео, на котором военная техника якобы заходит на территорию Белгородской области РФ4
- 22.05.2023, 13:25
- 6,018
Кадры с КПП «Грайворон».
Сегодня российские добровольцы из «Русского добровольческого корпуса» заявили, что вошли на территорию Белгородской области.
В Сети уже публикуют кадры с передвижением военной техники через границу в Белгородской области. Однако подтвердить аутентичность видео пока не представляется возможным, пишет «Главред».
Видео, как утверждается, было снято на КПП «Грайворон».