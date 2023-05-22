Белгородские власти признали, что в области идут бои с ДРГ 7 22.05.2023, 14:45

8,784

Ранее они заявляли, что это фейк.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что на территорию РФ зашли диверсанты. Ранее он заявлял, что это фейк.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Как писал сайт Charter97.org, российские добровольцы заявили, что освободили село в Белгородской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».