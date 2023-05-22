В Белгородской области объявлен режим контртеррористической операции

В Белгородской области объявлен режим контртеррористической операции11
- 22.05.2023, 18:27
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В регионе устанавливаются специальные меры и ограничения.
В Белгородской области из-за проникновения диверсантов из Украины вводится режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В регионе устанавливаются специальные меры и ограничения, начиная от проверки документов у физических лиц и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
В Белгородской области начали глушить интернет и мобильную связь, сообщили очевидцы агентству ТАСС. В настоящее время в регионе идет работа по «выдавливанию и уничтожению» диверсантов, проникших из Украины, утверждают в Кремле.
В ходе операции были ранены замглавы администрации города Грайворон Анатолий Бляшенко и два сотрудника МЧС. По данным ВЧК-ОГПУ, над ними пролетел дрон и скинул снаряд, который взорвался. Бляшенко был ранен в голень.
Группа диверсантов из 80 человек на двух танках и двух БТР находится возле белгородского села Козинка, пишет Shot.
Власти организовали эвакуацию жителей из Грайвороновского района: автобусы вывозят гражданских в Белгород, сообщает SOTA. Официально эвакуация не объявлялась.
В МВД области ввели план «Эдельвейс». Объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.