Бои в Белгородской области РФ продолжаются

Бои в Белгородской области РФ продолжаются1
- 23.05.2023, 7:45
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Российские добровольцы удерживают часть территории.
В Белгородской области продолжаются бои между российскими военными и бойцами «Русского добровольческого корпуса», а также легионом «Свобода России».
«Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше», — заявили российские добровольцы.
Российские власти сообщают, что «Минобороны РФ «продолжает зачистку территории» Грайворонского округа Белгородской области».
Как писал сайт Charter97.org, ранее российские добровольцы заявили, что освободили село Козинка в Белгородской области.