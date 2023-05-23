Казахстанские перевозчики призвали ЕС ограничить движение грузовиков на белорусских номерах 1 23.05.2023, 8:25

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Они заявили, что у них забирают работу.

Союз международных автомобильных перевозчиков Казахстана (КазАТО) выразил недовольство из-за ущемления местных транспортных компаний со стороны перевозчиков Беларуси и России.

Казахстанские транспортные компании хотят прекратить параллельный импорт со своей территории в Беларусь и Россию, а также попросить Евросоюз ограничить по своей территории перемещение грузовиков на белорусских и российских номерах. Об этом сообщил казахстанский офис Forbes со ссылкой на пресс-конференцию местных транспортных компаний.

Во время пресс-конференции руководители Союза международных автомобильных перевозчиков Казахстана (КазАТО) высказались против политики казахстанских властей, позволяющих фирмам из Беларуси и России проводить «перецепку» на свои машины грузов из Европы, идущих в Казахстан и обратно.

По мнению КазАТО, в условиях международных санкций в отношении Беларуси и России такое разрешение только ухудшает репутацию и экономику Казахстана, а также ущемляет местных перевозчиков.

«С 2022 года в связи с санкциями, наложенными на Российскую Федерацию и Республику Беларусь, российские и белорусские компании регистрируют на территории Казахстана транспортные компании и получают статус местного резидента. Их грузовики ставятся на учет и получают казахстанские государственные регистрационные номерные знаки, и они тем самым осуществляют международные автоперевозки в европейские страны под флагом Казахстана», — заявляет президент КазАТО Махсат Сактаганов.

По информации КазАТО, белорусские и российские транспортные компании вместе отдельными предпринимателями массово создают в Казахстане юридические лица и мимикрируют под местных игроков, что дает им большие возможности для параллельного импорта товаров. С учетом того, что официально Казахстан не помогает Беларуси и России с параллельным импортом, происходящее сейчас значительно ухудшает международную репутацию Казахстана.

В дополнение к этому местные перевозчики жалуются на резкое ухудшение их материального положения и качества жизни из-за «перецепки» и связанных с ней потерь.

«Тяжело стало работать, зарабатывать и вести бизнес. Беларусь и Россия отбирают наш хлеб. Это наши грузы, и именно мы должны их возить. Вот, например, ситуация с Беларусью: на каждый наш рейс, санкционный и несанкционный, нужна электропломба за 130 евро. При «перецепке» в Беларуси с нас обычно берут еще от 1500 до 3800 евро на дополнительное разрешение для перевозок в Европу, и это только в одну сторону, поэтому приходится платить дважды. И еще дополнительно требуют более 200 евро за «разрешение на перевозку от третьей страны». При этом с нас не должны, по соглашениям, такого требовать», — жалуются казахстанские перевозчики.

По их словам, из-за этого тысячи работников транспортных компаний Казахстана остались без заработной платы, а их семьи — без дохода.

Поэтому КазАТО требует от властей Казахстана отказаться от подобной «перецепки» и хочет попросить Евросоюз ограничить передвижение по своей территории любых грузовиков на белорусских и российских номерах.

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