СМИ: Россия перебрасывает войска из Украины в Белгородскую область

СМИ: Россия перебрасывает войска из Украины в Белгородскую область11
- 23.05.2023, 11:47
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Своими силами справиться не удается.
Из-за ситуации на границе в Белгородской области Россия хочет перебросить туда дополнительные войска. В том числе некоторые боеспособные подразделения, воюющие на территории Украины.
Об этом «РБК-Украина» сообщил источник в украинской разведке.
По словам собеседника, командование западного военного округа России принимает решение об оперативной переброске отдельных боеспособных подразделений из-за усложнения обстановки на границе в Белгородской области.
«В частности, в настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площадка Луганской области) в Белгородскую область», — сообщил источник.
Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.