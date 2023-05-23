закрыть
23 мая 2023, вторник, 12:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Россия перебрасывает войска из Украины в Белгородскую область

11
  • 23.05.2023, 11:47
  • 9,780
СМИ: Россия перебрасывает войска из Украины в Белгородскую область

Своими силами справиться не удается.

Из-за ситуации на границе в Белгородской области Россия хочет перебросить туда дополнительные войска. В том числе некоторые боеспособные подразделения, воюющие на территории Украины.

Об этом «РБК-Украина» сообщил источник в украинской разведке.

По словам собеседника, командование западного военного округа России принимает решение об оперативной переброске отдельных боеспособных подразделений из-за усложнения обстановки на границе в Белгородской области.

«В частности, в настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площадка Луганской области) в Белгородскую область», — сообщил источник.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников