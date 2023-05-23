Российские добровольцы строят укрепления в Белгородской области РФ 4 23.05.2023, 12:24

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На территории КПП «Грайворон» возводятся фортификационные сооружения.

Бойцы Легиона «Свобода России» и «РДК» приступили к строительству фортификационных сооружений на территории КПП «Грайворон» в Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видны свежие окопы среди помещения инфраструктуры контрольно-пропускного пункта.

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Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Как писал сайт Charter97.org, из-за ситуации на границе в Белгородской области Россия хочет перебросить туда дополнительные войска. В том числе некоторые боеспособные подразделения, воюющие на территории Украины.

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