закрыть
23 мая 2023, вторник, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Карма настигла Путина?

6
  • 23.05.2023, 13:03
  • 9,540
Карма настигла Путина?

В Сети стало популярным видео, где глава Кремля рассказывает об «ихтамнетах».

В Сети стало популярным видео 2014 года, где Путин рассказывает, что «войска, оккупировавшие части в Крыму, не являются российскими, а форму можно купить в любом военторге».

Затем на видео показана истерическая реакция российской пропаганды на события в Белгородской области, куда зашли добровольцы из РДК и легиона «Свобода России». Пропагандистка Скабеева цитирует слова советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что «танки можно купить в любом военторге».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников