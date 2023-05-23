Карма настигла Путина? 6 23.05.2023, 13:03

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В Сети стало популярным видео, где глава Кремля рассказывает об «ихтамнетах».

В Сети стало популярным видео 2014 года, где Путин рассказывает, что «войска, оккупировавшие части в Крыму, не являются российскими, а форму можно купить в любом военторге».

Затем на видео показана истерическая реакция российской пропаганды на события в Белгородской области, куда зашли добровольцы из РДК и легиона «Свобода России». Пропагандистка Скабеева цитирует слова советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что «танки можно купить в любом военторге».

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