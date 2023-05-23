Под Могилевом накрыли подпольный мясокомбинат

Под Могилевом накрыли подпольный мясокомбинат6
- 23.05.2023, 13:13
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Местный житель перестроил свой дом в антисанитарный цех.
В Могилевской области ликвидировали подпольный мясокомбинат, где местный бизнесмен без всяких документов хранил туши, разделывал мясо, фасовал его в брикеты или превращал в тушенку. Подробности сообщили в МВД.
38-летний предприниматель у себя на дому занимался скупкой, разделкой и продажей мяса — и все это нелегально.
Он приобретал скот за наличные за наличные у фермеров и у перекупщиков, которые в свою очередь наладили поставки из хозяйств Могилевщины и Витебщины.
Для разделки, заморозки и хранения туш бизнесмен переоборудовал в цех собственный дом в Могилевском районе, причем никаким санитарно-эпидемиологическим нормам здание не соответствовало. Продукцию он сбывал в Беларуси и России.
На подпольном мясокомбинате сотрудники УБЭП обнаружили производственные помещения, технологическое и холодильное оборудование, а также фасованное в блоки по 12−20 кг мясо говядины общим весом более 16,5 т и свыше тысячи банок тушенки.
А вот ветеринарных документов на продукцию не было.