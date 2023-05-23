Под Могилевом накрыли подпольный мясокомбинат 6 23.05.2023, 13:13

3,772

Местный житель перестроил свой дом в антисанитарный цех.

В Могилевской области ликвидировали подпольный мясокомбинат, где местный бизнесмен без всяких документов хранил туши, разделывал мясо, фасовал его в брикеты или превращал в тушенку. Подробности сообщили в МВД.

38-летний предприниматель у себя на дому занимался скупкой, разделкой и продажей мяса — и все это нелегально.

Он приобретал скот за наличные за наличные у фермеров и у перекупщиков, которые в свою очередь наладили поставки из хозяйств Могилевщины и Витебщины.

Для разделки, заморозки и хранения туш бизнесмен переоборудовал в цех собственный дом в Могилевском районе, причем никаким санитарно-эпидемиологическим нормам здание не соответствовало. Продукцию он сбывал в Беларуси и России.

На подпольном мясокомбинате сотрудники УБЭП обнаружили производственные помещения, технологическое и холодильное оборудование, а также фасованное в блоки по 12−20 кг мясо говядины общим весом более 16,5 т и свыше тысячи банок тушенки.

А вот ветеринарных документов на продукцию не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».