Генерал-майор СБУ: Белорусские добровольцы могут повторить рейд в сторону Минска 23.05.2023, 14:43

1,114

Никто не будет сдерживать белорусов от того, чтобы с оружием в руках навести порядок в стране.

Второй день идут бои в Белгородской области РФ. Информационное пространство России отреагировало на это паникой.

Насколько происходящее имеет военное значение или цель рейда — медийный и психологический эффект? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы СБУ, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном.

— Смотря с какой стороны на это посмотреть. Со стороны официальных властей Украины, это очень мощная поддержка для нас в плане того, что часть Российской Федерации находится в такой турбулентности. Россиянам точно сейчас не до войны с Украиной, они отвлечены на то, чтобы привести в порядок свою территорию, прикрыть границу и так далее. Есть уже информация, что часть войск, которые находились в Беларуси, начинает перемещаться в сторону российской границы, в сторону Смоленской области. Я так думаю, что это как раз та часть войск, которая будет использована для прикрытия российско-украинской границы. Это тоже плюс, потому что спадает напряжение в Беларуси, эти резервы уже точно не попадут на восточный фронт. В военном плане для Украины это имеет положительный эффект.

Информационно-психологический удар по репутации российских властей тяжело переоценить. В мире теперь все будут говорить про нестабильность российской власти, про невозможность сохранить красивую конструкцию этого режима, про невозможность реально защитить свои границы. А границы у них просто как решето — какое-то небольшое подразделение с минимальной бронеподдержкой захватило за 8 часов территорию, которую ЧВК «Вагнер» пытался захватить 9 месяцев, такую же по площади. Это вообще несравнимо, поэтому РФ несет и имиджевые утраты. Это если смотреть со стороны Украины. Со стороны России, именно российской оппозиции, это показало, что есть другая, свободная Россия, которая не хочет жить по бандитским законам, нарисованным в Кремле. И она с оружием в руках готова отстаивать свою позицию.

— В Сети распространяют видео 2014-го года, где Путин после аннексии Крыма рассказывает, что «ихтамнет», а «военную форму армии РФ можно купить в любом военторге». Теперь про танк, купленный в военторге, шутит советник офиса Зеленского Подоляк. В философском плане, происходящее в Белгородской области РФ — это карма?

— Это бумеранг. Это показывает, что движение двустороннее. Когда-то в Славянске появилась группа Стрелкова в 25 человек и он утверждает, что именно «нажал спусковой курок войны». Я как человек, принимавший непосредственное участие в первом бое 13 апреля 2014-го года, могу подтвердить, что мы тогда потеряли первого человека, который погиб в этой войне непосредственно от рук вражеских диверсантов. Пускай они сейчас расскажут, откуда там взялись эти диверсанты.

Кстати, у них всех [российских добровольцев, участвующих в операциях на территории РФ, — ред.] российские паспорта, в отличие от Стрелкова, который пришел с российским паспортом на нашу территорию. А техника, которая используется российскими бойцами в Белгородской области, в основной своей массе — это трофейная техника российской армии. Карма — она такая.

— Может ли подобная «карма» настигнуть Лукашенко?

— Это произойдет в том случае, если белорусский режим хотя бы на сантиметр перейдет границу или другие какие-то рамки, объявит войну или еще что-то в этом роде. Если будут какие-то конкретные движения с его стороны, то я не исключаю, что белорусские добровольцы повторят рейд в сторону Минска. А это будет намного хуже, потому что население в Беларуси все-таки отличается от россиян. Это, кстати, понимает российская власть, поэтому она и не готова к полной аннексии этой территории. Я думаю, никто не будет сдерживать белорусов от того, чтобы с оружием в руках войти на территорию Беларуси и навести там порядок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».