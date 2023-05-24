Украинский военкор: Легион «Свобода России» зашел в Курскую область 24.05.2023, 0:21

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Операция продолжается.

Не успели власти РФ отменить режим КТО в Белгородской области, как у них начались проблемы на другом участке границы.

Предварительно, добровольцы прорвались в Курскую область. Кадры операции вечером 23 мая опубликовал в Telegram украинский военкор Андрей Цаплиенко.

Он опубликовал фото 5 вооруженных бойцов на фоне стелы населенного пункта Гоголевка. Это село Курской области, находящееся в нескольких километрах от российско-украинской границы.

На данный момент неизвестно, прорвались в Курскую область Русский добровольческий корпус (РДК), или Легион «Свобода России». Пока обе силы хранят молчание. Информации о боях на этом направлении на данный момент нет. Новый прорыв показывает, что российские ФСБ и военные настолько увязли в «спецоперации», что не контролируют границу.

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