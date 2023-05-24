Российский генерал Лапин опозорился в Белгородской области 2 24.05.2023, 8:29

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Видеофакт.

Российская пропаганда дискредитировала генерала Лапина. Показательно без оружия, без тактики, махая руками, он руководил «ликвидацией ДРГ в Белгороде».

Видео того, как он лично руководит операцией «по ликвидации ДРГ» в области, публикуют российские паблики, сообщает Цензор.НЕТ.

Телеграм-канал CYNIC опубликовал еще одно видео, на котором заметно, что российские солдаты игнорируют приказы генерала Лапина во время «операции» под Белгородом.

«Тот, кто это снимал, заслуживает «Золотую малину».

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Генерал-регулировщик вопит, чтобы все выстраивались колоннами по 2-3 человека и шли «Вперед».

Если мы опустим тот факт, что разница между 2 и 3 в контексте линии в колонне значительна, то увидим поразительный факт - команду Лапина выполнило лишь 2 солдата, которые побежали рядом.

Остальное проигнорировали регулировщика и продолжили бежать паровозиком. Генерал-регулировщик, съевший (судя по пузу) кого-то из провинившихся солдатов, на это не обращает внимание.

Что делает посреди дороги бронетехника - непонятно. Команду никакую не дали.

Также на приказ Лапина «сюда перешли» никто не обратил внимание - все продолжили двигаться паровозиком по своей стороне дороги.

Что это вообще было?», — пишет телеграм-канал CYNIC.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая ;российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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