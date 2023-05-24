В Росссии заявили о попытке прорыва в Ростовскую область 24.05.2023, 9:06

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фото: getty images

Взрыв прогремел в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка».

В России заявили, что неизвестный мужчина пытался прорваться в Ростовскую область со взрывным устройством. Однако во время погони он якобы «взорвался».

Как сообщает Телеграм-канал «База», инцидент произошел в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка».

«Мужчина попытался перебежать на территорию Ростовской области, но он был замечен и за ним началась погоня. В какой-то момент произошел взрыв и мужчина погиб. Что именно произошло - пока неизвестно», - сообщает канал.

По одной из версий, взрывное устройство сработало случайно. Вместе с тем, инцидент вызывает много вопросов, ведь этот пункт пропуска расположен на границе оккупированной части Донецкой области. Версия об украинских диверсантах будет слишком странной в этом случае.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая ;российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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