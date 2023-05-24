Под Барановичами заметили десятки российских военнослужащих с вещами 24.05.2023, 10:49

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Зафиксировали и перевозку техники по железной дороге.

Вчера на станции Лесная (Барановичский район) зафиксировали платформы для перевозки техники, а также пассажирские вагоны РЖД. Возле станции заметили и группу из около 50 военнослужащих ВС РФ с вещами, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Также 23 мая днем в районе станции Орша-Восточная замечен грузовой поезд (преимущественно цистерны, а также хоперы, крытые вагоны); также в составе было не менее 8 пассажирских вагонов РЖД. Двигался на север.

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