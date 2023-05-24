Над Крымским мостом поднимается густой дым, движение перекрыто 7 24.05.2023, 11:36

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Появилось сообщении об атаке беспилотников на российский военный корабль в проливе Босфор.

Над Крымским мостом сегодня поднялся густой клуб дыма. Так называемая оккупационная «власть» внезапно перекрывала его сбрасывая на то, что проходят «военные учения».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети начали распространять кадры, на которых видно, что над Крымским мостом вздымается густой дым. Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что это якобы «результат военных учений РФ».

Сначала проезд по мосту был закрыт. Но недавно оккупанты заявили, что движение якобы возобновлено.

Интересно, что утром один из российских Telegram-каналов сообщил об атаке на разведывательный корабль РФ «Иван Хурс».

Он якобы был атакован тремя морскими беспилотниками при прохождении пролива Босфор.

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