Пригожин пообещал российской элите Варфоломеевскую ночь

Пригожин пообещал российской элите Варфоломеевскую ночь2
- 24.05.2023, 15:05
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Владелец ЧВК «Вагнер» заверил, что «встанут солдаты и сотни тысяч родственников убитых».
Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предрек революцию в России, «как 17-м году», из-за больших потерь на войне в Украине и глубокого расслоения общества на привилегированных и обычных граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пригожин рассказал в интервью пропагандисту Константину Долгову.
«Один в гробу лежит - куски мяса с землей лежат, разорванный в клочья, а гаденыш в Арабских Эмиратах - он п…й крутит (Пригожин намекает на зятя министра обороны РФ Сергея Шойгу — ред.). Это раздвоение может закончится только революцией, как в 17-м году. Когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие. И напрасно думать, что их сотни - их сейчас десятки тысяч. Родственников убитых. Наверняка бедут сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что в одно мгновенье будет Варфоломеевская ночь», - заявил Пригожин.