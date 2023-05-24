Политолог о заявлении польского генерала: Белорусам нужно готовиться, будут большие перемены 14 24.05.2023, 15:37

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Максим Плешко

Украина поддержит силы, которые будут менять власть в Беларуси.

Польша готовится к вооруженному восстанию в Беларуси и участию в его поддержке военным путем, заявил бывший заместитель министра национальной обороны генерал Вальдемар Скшипчак.

«Если украинское контрнаступление закончится успехом, то те вооруженные белорусы, которые составляют часть боевого потенциала украинской армии, не сложат оружия. Они пойдут на Беларусь. Надеюсь, что это вызовет восстание в Беларуси, этого Лукашенко боится», — сказал генерал.

Готова ли Украина к такому сценарию? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, экспертом Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко.

— Это довольно провокационное заявление, но нужно понимать, что Вальдемар Скшипчак уже не военный, а выступает как политик. После того, как режим Лукашенко организовал все эти миграционные кризисы, Польша активно работает по Беларуси. Украина начала активно работать лишь полгода назад и сейчас формирует какое-то свое видение. Польша уже это видение сформировала. Очевидно, что генерал говорит то, что чиновники сказать не могут, а он как бывший уже себе это позволяет. Очевидно, что такие планы разрабатываются.

Однако меня удивила еще одна вещь: если ты готовишь восстание, то лучше про это не говорить.

Если мы говорим про Украину, то мы заинтересованы в том, чтобы на северной границе у нас была свободная, демократическая Беларусь с национальным сознанием, с которой мы можем строить Балто-Черноморский союз и ВКЛ 2.0, а затем и Речь Посполитую.

Что Украина делает в этом контексте? Среди всех легионеров, которые воюют в Украине, белорусов больше всего. Полк Калиновского ярко выражен как национальное подразделение. Это высококвалифицированная боевая часть, которая не раз заявляла, что если появится потребность — они будут готовы бороться за свободу Беларуси.

Украина как государство, по моему мнению, не будет куда-то вмешиваться или начинать агрессию. Однако помогать силам, которые будут менять власть в Беларуси, Украина будет. Никто не забудет Бучу и Ирпень. Я сам из Ирпеня, три моих друга погибли, были застрелены россиянами. Никто не простит ракет, которые летели из Беларуси. Поэтому Лукашенко может прыгать со стула на стул, но однозначно, что его время уходит. Поэтому Украина будет помогать именно белорусским силам.

Тут хочу подчеркнуть, что судьба Беларуси в руках белорусов. Украина и весь цивилизованный мир будут помогать белорусам, но белорусы сами должны делать свое дело.

— Буквально несколько дней назад в Белгородскую область РФ зашли российские добровольцы. Может ли похожий сценарий быть реализован в отношении Беларуси?

— Я вам больше скажу, так получилось, что украинские села на границе с Белгородской областью РФ, откуда заходили добровольцы, называются Александровка и Лукашовка. Однозначно, что Лукашенко все это на себя примеряет и боится. Однозначно, что все эти ополчения которые он собирает,— это страх. Мы видим, что есть отработанный сценарий. Думаю, нас ждет очень много интересных событий.

Хочется обратиться к белорусам, которые пойдут в эти подразделения теробороны. Я надеюсь, что белорусы — народ, который понимает свои национальные интересы. Если вас загоняют в такие подразделения, то нужно идти, брать оружие, учиться и в нужный момент повернуть его против российских и внутренних оккупантов, поддержать белорусских добровольцев.

Бойцы полка Калиновского — настоящие герои. Если сравнивать белорусских добровольцев и тех, кому сегодня раздают оружие в этих ополчениях, то «калиновцы» умеют воевать современно. Я бы сказал, что это пехота специального назначения, которая умеет воевать с помощью дронов, тяжелой техники, которую они захватывают у россиян. Ими дорожат и они очень тонко работают. Думаю, несколько тысяч белорусских добровольцев могут «сделать погоду» в Беларуси.

Однако еще раз отмечу, что без участия больших масс белорусского народа ничего не получится. «Калиновцы» могут стать организаторами, если говорить по-научному — пассионариями. Пассионарии — это те, кто зажигает, вдохновляет. Но должны быть простые белорусы, белорусский народ. Поэтому через ваше издание обращусь к белорусам: «Готовьтесь, будут большие перемены, вы должны будете подключиться».

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