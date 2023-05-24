С 25 мая водители в Беларуси должны ездить днем с включенными фарами 24.05.2023, 17:16

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Это поможет избежать штрафа.

С 25 мая по 5 июня водители обязаны включать фары в своих автомобилях даже днем. Об этом сообщила представитель Госавтоинспекции Анна Банадык.

Дело в том, что в эти дни в стране запланированы специальные мероприятия для профилактики ДТП с участием детей. Их приурочили к окончанию учебного года в школах.

По данным МВД, в среднем 80% детей получают травмы на дорогах в теплое время года, т. е. с мая по октябрь. Причем самое опасное время — лето, когда школьники на каникулах.

Все время проведения мероприятий ГАИ водители обязаны включать днем ближний свет фар или дневные ходовые огни.

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