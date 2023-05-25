Бойцы РДК и «Свободы России» заявили о продолжении операции под Белгородом 2 25.05.2023, 7:40

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Эффект первой фазы был ошеломляющим.

Представители «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» рассказали о рейде в Белгородской области, подчеркнув, что их операция продолжается. Целью рейда бойцы назвали освобождение своей страны.

Член легиона «Свобода России» с позывным «Цезарь» сказал журналистам CNN, что «эффект этого рейда был ошеломляющим».

«Весь интернет (был) взорван, кипел», — заявил он.

В то же время командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин заявил, что операция на Белгородщине продолжается.

«Первую фазу мы считаем успешной. Сейчас она закончилась, но операция продолжается», – сказал он.

При этом Никитин подчеркнул, что с украинскими военными бойцы согласовывают только то, что происходит в пределах Украины.

«Все, что мы делаем в пределах государственной границы Украины, мы, очевидно, согласовываем с украинскими военными, каждое решение, которое мы принимаем за границей, за государственной границей, – это наше собственное решение», – добавил командир РДК.

Боец легиона «Свобода России» «Цезарь» рассказал журналистам, что во время операции российские войска были «слишком глупыми и слишком медленными» в своем ответе на атаку через границу. По его словам, его бойцы уничтожили российскую механизированную роту.

«Мы наносим им большие потери», – заметил он.

Отвечая на вопрос о том, была ли операция в понедельник, 22 мая, частью широко разрекламированного украинского контрнаступления, «Цезарь» ответил: «Я думаю, что да». Он добавил, что украинские военные обеспечивают легион «стрелковым оружием, артиллерией, тяжелой техникой, всем».

«Цезарь» также описал цель операции на Белгородщине.

«Мы хотим освободить нашу страну... жить, процветать в свободе и иметь способность к самореализации», – заявил боец.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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