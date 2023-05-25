«Ситуация выходит из-под контроля»: дроны массово атаковали Севастополь 5 25.05.2023, 7:50

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У россиян началась паника.

Российские оккупанты 25 мая заявили об атаке беспилотниками по Севастополю. Оккупационные власти заявили, что все БПЛА якобы «были сбиты или посажены средствами РЭБ», однако у россиян это вызвало лишь панику, передают украинские СМИ.

Об атаке сообщили пророссийские паблики, ссылаясь на севастопольского «губернатора» Михаила Развожаева. По его словам, она произошла рано утром четверга в районе поселка Качи.

«Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ», – заявил он.

Тем временем россияне в Крыму утверждают, что ситуация с беспилотниками на оккупированном полуострове уже вышла из-под контроля.

«Ситуация с беспилотниками явно выходит из под контроля. Нужно срочно усилить защитные меры против подобных нападений», – заявляют жители Севастополя.

Как сообщал сайт Charter97.org, днем 24 мая над Крымским мостом заметили дым, движение транспорта там перекрыли. Это произошло одновременно с атакой морских дронов на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» возле пролива Босфор.

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