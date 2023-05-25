Эксперт о прорыв границы РФ под Белгородом: Кремлю придется вывести до 60 тысяч солдат 25.05.2023, 8:54

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Российские добровольцы за один день отвоевали больше территории, чем наемники «Вагнера» за год в Бахмуте.

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» и Легиона «Свобода России» смогли за один день завоевать больше территории, чем наемники «Вагнера» за целый год в Бахмуте, отметил военный эксперт Томас Тейнер.

Западные военные аналитики сочли прорыв диверсионной группы в Белгородскую область свидетельством того, что российская линия обороны крайне уязвима, пишет BILD. Так, Тейнер заявил, что сейчас «у России нет никакой обороноспособности, потому что все военные заняты в Украине».

«Между украинской границей и Москвой, кроме нескольких местных частей и пограничников, нет ни дивизий, ни бригад - ничего не осталось. Украинцы, конечно, это заметили», - сказал Тейнер. Он уточнил, что в первые часы после начала вылазки диверсанты не встретили практически никакого сопротивления.

В то же время профессор Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала назвал рейд в Белгородскую область «еще одним доказательством слабости Путина и его неспособности вести эту войну». «Тот факт, что малочисленные, но частично механизированные войска смогли продвинуться в приграничный регион, показывает, насколько плохой стала российская пограничная безопасность», - отметил он.

Тейнер предполагает, что вылазки диверсантов с украинской территории продолжатся и дальше. В другом случае, если Россия захочет подготовиться к отражению дальнейших рейдов, ей придется вывести из Украины от 50 до 60 тысяч военнослужащих.

Эксперт отдельно отмечает, что Кремль оказался в крайне невыгодной ситуации. «От грандиозного плана завоевать Киев за три дня они теперь дошли до того, что не могут защитить региональные центры - такие, как Белгород. Это полная катастрофа для Путина», - сказал Тейнер.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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