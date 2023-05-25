Шойгу и Хренин подписали документы о ядерном оружии в Беларуси 21 25.05.2023, 9:53

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Контролировать его будет Москва.

Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу сегодня подписали документы, определяющие порядок содержания российского «нестратегического ядерного оружия» в специальном хранилище на территории нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран», – сказал Хренин.

Он отметил, что стороны приняли меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, имея в виду передачу Беларуси комплексов «Искандер-М» и ЗРК С-400.

«Проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Военнослужащие Республики Беларусь прошли обучение на полигонах Российской Федерации и получили практические навыки в их эксплуатации», – добавил Хренин.

Сергей Шойгу в свою очередь уточнил, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой, пишет ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси в конце марта. Тогда он сообщил, что хранилище будет подготовлено к 1 июля.

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