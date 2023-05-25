Пригожин начал выводить «вагнеровцев» из Бахмута 2 25.05.2023, 10:27

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Главарь ЧВК заявил, что наемники выйдут из города до 1 июня.

В четверг, 25 мая главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы, сообщает «Главред».

Позиции «вагнеровцев» займут российские военные. Пригожин заявил, что им оставят остатки боеприпасов и сухпаек. Заявление кашевара Путина опубликовала его пресс-служба.

«Мы выводим подразделения из Бахмута. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным, боекомплект, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута», - заявил Пригожин.

Он показал двух «вагнеровцев», которые якобы имели основную роль в оккупации города.

«Вот это Бибер и Долик. Как только военным будет трудно, они встанут и преградят путь украинской армии», - заявил Пригожин и попросил их «не обижать военных».

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