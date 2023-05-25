Российские блогеры подтвердили уничтожение новейшего Су-35 над Черным морем 2 Юрий Бутусов

25.05.2023, 11:58

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Хотя Минобороны молчит.

Россия официально не признает потери в воздухе. Однако блогеры МО РФ показывают фотографию ударного вертолета Ка-52 и говорят о погибших товарищах.

Судя по данному фото, блогер дает понять, что 23 мая в районе Грайворона был сбит не Ми-8, а Ка-52 с двумя членами экипажа.

Также российский источник подтверждает уничтожение вместе с пилотом новейшего российского истребителя Су-35С, сбитого 22 мая над Черным морем, о чем заявили изначально украинские источники.

Экспортная стоимость Ка-52 составляет свыше $16 млн, экспортная стоимость Су-35С по контракту с Китаем составляет около $100 млн. Подготовка пилотов для этих машин – не только дорогостоящий, но и длительный процесс, занимающий несколько лет.

Юрий Бутусов, Telegram

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