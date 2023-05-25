Песков ответил на «укол» президента Казахстана в адрес Лукашенко 10 25.05.2023, 12:10

12,030

фото: epa

В Кремле заволновались из-за претензий Токаева.

В Кремле отреагировали на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который раскритиковал «разный уровень интеграции в ЕАЭС», пишет Газета.Ru.

— В рамках одной интеграции существуют более продвинутые интеграции. «Союзное государство» России и Беларуси — на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАзЭс. Конечно, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, — так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков слова Токаева о том, что у Москвы и Минска «даже ядерное оружие сейчас одно на двоих».

Напомним, на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума 24 мая Токаев предложил обсудить «один деликатный момент» — наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России.

«У нас есть в ЕАЭС «союзное государство», то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен — создание государства по формуле «Две страны — одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие — одно на двоих сейчас», — отметил президент Казахстана.

При этом он подчеркнул, что есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.

«И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», — добавил Токаев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».