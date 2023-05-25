В Мелитополе прогремели мощные взрывы в районе аэродрома с войсками РФ

В Мелитополе прогремели мощные взрывы в районе аэродрома с войсками РФ1
- 25.05.2023, 13:28
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Над городом поднялся дым.
В оккупированном Мелитополе 25 мая произошла очередная «бавовна». Взрывы прогремели в районе захваченного аэродрома.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. «Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым. Выясняем что произошло», – написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщал сайт Charter97.org, вечером пятницы, 12 мая, во временно оккупированном украинском Мелитополе был слышен громкий взрыв.