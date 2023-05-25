закрыть
25 мая 2023, четверг, 13:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Мелитополе прогремели мощные взрывы в районе аэродрома с войсками РФ

1
  • 25.05.2023, 13:28
  • 2,326
В Мелитополе прогремели мощные взрывы в районе аэродрома с войсками РФ

Над городом поднялся дым.

В оккупированном Мелитополе 25 мая произошла очередная «бавовна». Взрывы прогремели в районе захваченного аэродрома.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. «Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым. Выясняем что произошло», – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал сайт Charter97.org, вечером пятницы, 12 мая, во временно оккупированном украинском Мелитополе был слышен громкий взрыв.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип