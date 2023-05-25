«Разобрали на камушки»: ВСУ взорвали базу РФ на Кинбурнской косе 25.05.2023, 15:38

Россияне отступают под огневым влиянием ВСУ.

Силы обороны Украины держат под огневым контролем побережье Днепро-Бугского лимана и продолжают выбивать врага с удобных позиций на Кинбурнской косе. Именно с этого, единственного оккупированного кусочка Николаевской области россияне обстреливают Очаковскую общину. ВСУ отвечают мощными ударами по объектам захватчиков, сообщает «Стопкор».

Видео меткой огневой атаки ВСУ, в результате которой двухэтажное здание на берегу лимана, где базировались российские войска, буквально разнесло на щепки, обнародовал вечером 24 мая в Twitter независимый военный обозреватель Пол Джавин (Paul Jawin).

На кадрах можно увидеть, как от попаданий строение потеряло сначала крышу, а затем и фасад.

Представители международного волонтерского сообщества GeoConfirmed идентифицировали локацию удара. Речь идет о точке с координатами 46.528514, 31.795934 на Кинбурнской косе, это земля временно оккупированного поселка Васильевка Николаевской области.

Українська артилерія обстрілює російські позиції на лівому березі Дніпра в населеному пункті Василівка, Миколаївська область.



Location: Vasylivka, Mykolaiv Oblast, Ukraine



46.528514, 31.795934@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/0BHwQ9Q5vb — EjShahid (@EjShahid) May 24, 2023

Отметим, что карта пожаров FIRMS от NASA зафиксировала в течение последней недели несколько очагов возгорания (вероятные эпицентры прилетов) на территории Кинбурнской косы. Примечательно, что они расположены на некотором отдалении от побережья лимана. Это свидетельствует о том, что россияне под огневым влиянием ВСУ все больше смещаются в глубь оккупированного полуострова.

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