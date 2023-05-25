Появилось видео, как морской дрон атакует российский корабль недалеко от Босфора 25.05.2023, 16:24

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Беспилотник добрался до цели.

Появилось видео, как украинский беспилотник поражает разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота РФ.

Несмотря на заявление Минобороны РФ, минимум один дрон добрался до цели.

Как писал сайт Charter97.org, атака произошла в 40 милях от пролива Босфор.

«Иван Хурс» — первое серийное судно связи проекта 18280. Находится в составе Черноморского флота РФ. Оборудование корабля позволяет обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот и определять местоположение их источника.

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