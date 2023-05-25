ЕС заморозил активы Центробанка РФ на сумму более €200 млрд 1 25.05.2023, 18:49

Активы могут быть использованы для восстановления Украины.

Европейский Союз с момента вторжения России в Украину блокировал активов Центробанка РФ более чем €200 млрд. Об этом представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил 25 мая, сообщает Вloomberg.

Он подчеркнул «важность продолжающихся дискуссий» о том, как использовать эти средства для восстановления пострадавшему от войны украинскому населению.

По словам Виганда, Евросоюз «обязуется обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине». Он добавил, что ЕС «изучает способы использования заблокированных активов».

Вloomberg отмечает, что страны, входящие в ЕС, также заморозили активы на €24,1 млрд, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями за развязанную в Украине войну.

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