Лукашенко пока не знает, есть ли уже в Беларуси российское ядерное оружие 25.05.2023, 19:08

Диктатор не контролирует ситуацию в стране.

Александр Лукашенко пока не знает, есть ли уже в Беларуси российское ядерное оружие. Видеокомментарий опубликовала его пресс-служба.

«Он (президент РФ Владимир Путин. — прим. ред.) меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал Лукашенко.

На вопрос о том, находится ли нестратегическое ядерное оружие в Беларуси. Лукашенко ответил: «Возможно».

«Я приеду — посмотрю», — добавил он.

Напомним, министры обороны Беларуси и России 25 мая подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. Несмотря на ранние заявления Александра Лукашенко о том, что управлять им будет Минск, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сказал, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает его Минску, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.

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