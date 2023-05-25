На чемпионате мира по хоккею определились первые полуфиналисты 25.05.2023, 20:46

Сборная США пока не проиграла ни одного матча на чемпионате.

США выиграли у Чехии со счетом 3:0, а Германия победила Швейцарию – 3:1.

В групповом турнире Германия финишировала на 4-м месте, а Швейцария была в своей группе первой.

В 20:20 начнутся матчи Канада — Финляндия и Латвия — Швеция.

Полуфиналы пройдут в субботу, матч за 3-е место и финал — в воскресенье. Полуфиналы и финал будут сыграны в Тампере.

Напомним, что из-за санкций в связи с войной в Украине сборные Беларуси и России отстранены от чемпионата мира второй год подряд. Бан распространяется и на ЧМ-2024. Белорусское телевидение не показывает турнир.

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