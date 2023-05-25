На чемпионате мира по хоккею случилась громкая сенсация 2 25.05.2023, 22:53

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Сборная Латвии впервые в истории вышла в полуфинал.

В Риге и Тампере 25 мая состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею. Отметим победы двух североамериканских сборных и неожиданный успех немцев. Но главным сюрпризом стала виктория хозяев турнира.

Никогда ранее сборная Латвии не попадала в четверку сильнейших на чемпионатах мира. Наивысшим местом было седьмое — в 1997 году, 2004-м и 2009-м. И вот оглушительный успех.

В первую очередь надо отметить вратаря Артурса Шилова. Он отразил 40 из 41 броска, не дрогнув в решающие мгновения. Во вторую очередь выделим автора победной шайбы Микса Индрашиса. Шведы сравняли счет во втором периоде, но на 46-й минуте Микс вывел партнеров вперед. Когда же Янис Якс реализовал большинство, то стало понятно, что Латвия уже не отдаст своего.

Что касается других матчей, то американцы остаются единственной командой на турнире, которая пока не знает неудач — восемь побед в восьми играх. Канадцы взяли реванш у финнов за поражение в финале прошлого ЧМ.

Разочаровали своих поклонников швейцарцы. На групповом этапе нынешнего первенства они потеряли очки лишь в заключительном матче, уступив в овертайме сборной Латвии. Но снова переключиться на победную волну «крестоносцы» не сумели. Хотя считались фаворитом поединка с немцами.

27 мая в полуфиналах встретятся: США — Германия, Канада — Латвия.

Напомним, что из-за санкций в связи с войной в Украине сборные Беларуси и России отстранены от чемпионата мира второй год подряд. Бан распространяется и на ЧМ-2024.

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