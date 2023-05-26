Лукашенко заявил о начале переброски российского ядерного оружия в Беларусь 26.05.2023, 7:55

При этом диктатор не знает, прибыло ли оно в страну.

Россия приступила к доставке нестратегического ядерного оружия на территорию Беларуси, заявил самозванец Лукашенко в эфире пропагандистского Первого канала.

«Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — сообщил он.

Прибыло ли оружие в Беларусь, Лукашенко сказать затруднился. Он также призвал «не волноваться» за сохранность этих ракет. Такой вопрос ему задали, указывая на риски проникновения в Беларусь диверсантов.

Напомним, министры обороны Беларуси и России 25 мая подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. Несмотря на ранние заявления Александра Лукашенко о том, что управлять им будет Минск, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сказал, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает его Минску, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.

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