Где будет расположено российское ядерное оружие в Беларуси? 3 26.05.2023, 10:24

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Скриншот видео с церемонии вывоза ядерного оружия в 1996 году

Названы несколько наиболее вероятных локаций.

Место расположения российского ядерного оружия на территории Беларуси, по крайней мере пока, держится в тайне. Эксперт по радиационной, химической и биологической безопасности Сергей Бесараб назвал несколько наиболее возможных локаций, куда Россия завозит ядерное оружие, которое будет подконтрольно только ей.

Какие базы в Беларуси есть?

До вывода советского ядерного оружия с территории Беларуси боеприпасы хранились в нескольких местах.

«Для этого использовались хранилища специальных боевых частей, которые привязывались к военным аэродромам, предназначенным для тяжелой авиации, — говорит Бесараб.

— Такими были, например, Быховская ремонтно-техническая база (РТБ) в войсковой части 72158, РТБ «Казаково» под Бобруйском, нынешняя 61-ая авиабаза воздушных войск в Барановичах, военный аэродром в Мачулищах.

В свое время Мачулищи были самой крупной и самой защищенной РТБ в Беларуси, где хранились крылатые ракеты Х-22 с ядерными боеголовками. Там же базировались тяжелые бомбардировщики ТУ-22, которые являлись основными носителями этих крылатых ракет».

В лучшем состоянии из них, по мнению Бесараба, базы в Барановичах (т. е. 2333 РТБ) и в Мачулищах.

«Барановичи из этих вариантов выглядят как наиболее удобная точка с точки зрения логистики. Россияне передвигают ядерное оружие по железной дороге с использованием специальных вагонов, поэтому Барановичи подходят лучше всего», — считает эксперт.

Среди других вариантов ученый также называет Лиду и Гомель (РТБ Гомель-30).

«Они тоже хорошо подходят для таких целей, но если брать Гомель, то там хранят радиоактивные отходы, поэтому это снижает возможность использования этой базы для хранения оружия», — считает Бесараб.

Что касается сроков, когда оружие может появиться на территории Беларуси, то ученый называет неделю.

В апреле посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов высказался насчет размещения ядерного оружия:

«Оно будет придвинуто к западным границам нашего «союзного государства» и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности».

Какую опасность Беларуси несет факт размещения на ее территории ядерного оружия?

Беларусь будет только хранилищем, так как все коды активации будут находиться в России, поэтому даже если вдруг у кого-то получится захватить это оружие, то активизировать его — вряд ли.

«В наихудшем случае, если коды активации будут утеряны, то мы получим потенциальные грязные бомбы», — отмечает эксперт.

Наиболее опасным может быть сценарий, если какая-то бомба, снаряд или ракета попадет в это хранилище. В таком случае в радиусе от 1 до 10 километров (в зависимости от мощности того, что ударит по хранилищу) мы получим территорию, загрязненную плутонием, как вокруг ЧАЭС, т. е. «топливный след», где можно наблюдать рыжий лес.

Скриншот видео с церемонии вывоза ядерного оружия в 1996 году

Что касается опасности для людей или окружающей среды исключительно от хранения такого оружия, то, по словам ученого, вред от такого оружия будут получать только те люди, которые с ним контактируют. За пределами базы, где такое оружие будет храниться, никакого воздействия от него не будет.

«Но самая важная опасность, которую несет размещение этого оружия на территории нашей страны, в том, что оно делает нашу страну мишенью. Если дойдет до того, что ее нужно будет уничтожить, то по складам будут нанесены удары.

Причем для этого не нужно использовать ядерное оружие, достаточно обычного высокоточного. Поэтому загрязнение и разрушения в первую очередь будут идти исключительно от того, что оружие взорвется в случае атаки на такие склады, которые могут быть уничтожены, чтобы предотвратить использование ядерного оружия», — отмечает эксперт.

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