В оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов
- 26.05.2023, 10:29
- 2,440
Россияне заявили о ракетной атаке.
В оккупированном Донецке 26 мая прогремела серия мощных взрывов. В нескольких районах города видны густые клубы дыма, передает obozrevatel.com.
Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, в короткий промежуток времени, около 08:40 утра, раздалось около 5-6 взрывов. Оккупанты традиционно обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины.
Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в Донецк прилетело «6 ракет из РСЗО».