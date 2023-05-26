В оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов 26.05.2023, 10:29

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Россияне заявили о ракетной атаке.

В оккупированном Донецке 26 мая прогремела серия мощных взрывов. В нескольких районах города видны густые клубы дыма, передает obozrevatel.com.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, в короткий промежуток времени, около 08:40 утра, раздалось около 5-6 взрывов. Оккупанты традиционно обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины.

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в Донецк прилетело «6 ракет из РСЗО».

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