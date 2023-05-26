Провал Мишустина в Китае 6 Телеграм-канал «Мой друг доллар»

26.05.2023, 11:04

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Михаил Мишустин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вместо «Силы Сибири-2» появится «Линия D».

Мишустин вернулся из Китая с пустыми руками — журналисты обратили внимание, что Си так ни разу и не упомянул газопровод «Сила Сибири-2», который продвигает Россия (мощность — 50 млрд куб.м./год). Для России это важный стратегический момент — ведь наполнять этот газопровод планируется именно газом с Ямала, который ранее поставлялся в Европу.

Зато на недавнем саммите Китай-Центральная Азия в Сиане был дан зеленый свет «Линии D» (мощность 30 млрд куб.м./год) — так называется 4я нитка газопровода из Туркменистана в Китай. Потенциал дальнейшего роста огромен, Туркменистан - 4я страна в мире по запасам газа.

Это на первый взгляд странно. «Линия D» коммерчески гораздо менее выгодна Китаю, чем российский газопровод. И цены на газ Туркменистан умудряется держать выше российских, а строить трубу и разрабатывать месторождение придется на китайские деньги (в России — на российские). Так в чем же дело?

Геополитические преимущества «Линии D» Китаю гораздо важнее коммерческих.

Прежде всего, и труба и туркменское месторождение окажутся под полным контролем Китая. А традиционная закрытость и нейтралитет Туркменистана — гарантия от любых санкций, которые еще могут быть введены в отношении источника газа (России).

Первые три нитки газопроводов в Китай проходят через Узбекистан и Казахстан, а 4я нитка пройдет через Таджикистан и Кыргызстан. Таким образом будут охвачены все 5 стран Центральной Азии. И в перспективе именно Китай сможет продавать туркменский газ этим странам - достаточно необычный и хитроумный ход, привязывающий Центральную Азию к Китаю за счет ресурсов самой Центральной Азии. Что существенно усиливает позиции Китая в этих странах.

Для авторитарных режимов важны не деньги, а влияние и политика. Путин с его предложениями по «Силе Сибири-2» - сегодня всего лишь козырь в руках Пекина для давления на вечно недоговороспособный Туркменистан. И то, что России пришлось сократить добычу газа на четверть (его некуда девать), и безальтернативность китайского маршрута для «Газпрома» - только делают этот козырь в китайских руках сильнее.

Возможно, потом Китай согласится и на «Силу Сибири-2» в каком-то виде. Добившись еще более выгодных условий, используя как козырь как раз «Линию D». А может и нет - потребность в таких объемах газа для Китая пока не слишком очевидна.

Со своим «восточным поворотом» России попала не в распростертые объятия азиатских соседей, а наткнулась на жесткую альтернативную геополитическую игру с их стороны. И пока именно Россия выглядит в этой игре проигрывающей. Именно потому, что ей это очень надо…

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