Япония ввела санкции против российских генералов и Скабеевой 26.05.2023, 13:31

В новый пакет попали 78 компаний и 17 физлиц.

Япония вводит новый пакет санкций в отношении России в связи со вторжением в Украину, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление МИД страны.

В «черные списки», предполагающие заморозку активов и запрет на выдачу виз, попали 78 компаний и еще 17 физлиц, включая высокопоставленных военных и чиновников в оккупированных украинских регионах.

Под персональные санкции, в частности, попали командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО Михаил Зусько, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ Михаил Матвеевский, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский и командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. Компанию им составят член совета директоров АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков и пропагандистка Ольга Скабеева.

Заморозка активов также вводится в отношении предприятий российского авиапрома и оборонной промышленности, в частности НПП «Связь» и завода «Метеор», уже включенного в санкционные списки США и Евросоюза. Оба предприятия входят в госхолдинг «Ростех».

Еще 80 компаний попали под экспортные ограничения Японии. Со 2 июня без лицензии правительства запрещены поставки технологий в адрес «Камаза», фонда «Сколково», Государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Института прикладной математики им М. В. Келдыша.

В общей сложности санкционные списки Японии насчитывают уже более тысячи российских граждан и более 600 организаций, а экспортные санкции затрагивают перечень из примерно 800 товаров.

Экспортные санкции будут расширены в отношении товаров, «способствующих укреплению промышленной базы» российской экономики, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Также в рамках нового пакета санкций Япония запретит предоставление России строительных и инженерных услуг, сообщил он.

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