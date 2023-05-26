Наемники Шойгу расстреляли российских военных и дезертировали из-под Бахмута 5 26.05.2023, 14:30

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Сбежавшие входили в состав «штурмовых подразделений» Минобороны РФ.

Пока украинская армия продолжает окружение Бахмута и готовится к своему контрнаступлению несколько десятков российских наемников из числа бывших заключенных решили срочно покинуть город, дезертировав оттуда на угнанной технике ВС РФ.

Об этом сообщают у себя в Telegram-каналах так называемые «z-военкоры», передает nv.ua.

По их словам, речь идет о 30 наемниках, которые перед своим бегством расстреляли «троих военнослужащих и двоих гражданских», после чего захватили КамАЗ и Mitsubishi L200, и уехали в неизвестном направлении.

Как утверждается, речь идет о наемниках из так называемых «штурмовых подразделений z», входящих в структуру минобороны РФ.

Данный случай произошел на фоне заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о выводе из Бахмута его наемников, место которых должны занять российские военные.

Вероятно, что, понимая плачевность ситуации и обреченность попыток удержать город после начала контрнаступления ВСУ, командование ВС РФ решило не жертвовать своими солдатами, а максимально использовать для этого завербованное в тюрьмах «пушечное мясо», у которого на этот счет оказались совсем другие планы.

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