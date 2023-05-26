Российский корабль «Иван Хурс» взрывается в момент удара дрона: новое видео 6 26.05.2023, 14:48

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Запись атаки возле пролива Босфор предоставили украинские военные.

Появилось видео с моментом удара украинского морского дрона по российскому кораблю-разведчику «Иван Хурс».

Запись с моментом поражения вражеского военного корабля опубликовало издание УП. Его предоставили источники в военных кругах.

На видео непосредственно зафиксирован удар по судну.

Российские так называемые «военкоры» заявили, что корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» около 05:30 утра 24 мая, атаковали неустановленные «морские дроны» в 74 километрах к северу от Босфора в Черном мое.

В Минобороны РФ подтвердили эту атаку, заявив, что беспилотные катера якобы «уничтожены» в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, где корабль якобы «охранял» газопроводы Турецкий поток и Голубой поток (в экономической зоне Турции).

По данным украинских СМИ, «Иван Хурс» получил повреждения в результате атаки морских дронов. Также, по данным журналистов, есть пострадавшие в результате атаки.

«Есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют», — заявил источник журналистов.

25 мая Министерство обороны Украины подтвердило, что российский военный корабль «Иван Хурс» был атакован украинским надводным дроном.

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