В Киеве простились с белорусским добровольцем Мирославом Лозовским 3 26.05.2023, 15:11

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Мирослав Лозовский

Побратимы называли его генералом.

Сегодня в Киеве прошло прощание с погибшим бойцом, одним из лидеров полка Кастуся Калиновского, основателем «Белого легиона» Мирославом Лозовским.

Проститься с белорусским добровольцем пришло около тысячи человек. Среди них — побратимы Мирослава из полка Калиновского.

Перед собравшимися выступили командир полка Денис «Кит» Прохоров, командир батальона «Волат» Ян «Беларус» Мельников, «калиновцы» Денис «Волколак» Урабнович, Александр «Кусь» Клочко, председатель Совета Союза белорусов мира «Бацькаўшчына» Нина Шидловская, лидер движения «Вольная Беларусь» Зянон Позняк.

Выступающие отмечали героизм Мирослава, между собой называли его «генералом». На прощании прозвучала присяга на верность Беларуси.

Мирослав Лозовский погиб в Бахмуте, прикрывая эвакуацию раненых бойцов батальона «Волат» полка Калиновского.

Ему было 49 лет.

Ян «Беларус» Мельников

Александр «Кусь» Клочко

Денис «Волколак» Урабнович

лидер движения «Вольная Беларусь» Зянон Позняк

Денис «Кит» Прохоров

Мирослав Лозовский родился в Минске, его отец родом из Слуцка, а мать — с Могилевщины. Окончил Белорусский национальный технический университет.

В 1995 году он вступил в основанное Николаем Статкевичем «Згуртаванне беларускіх вайскоўцаў», в том же году стал одним из создателей «Белого легиона» — военизированной патриотической организации, целью которой была допризывная подготовка молодежи.

Бойцы «Белого легиона» были активными участниками митингов и шествий в 1996—1999 годах. Организация ушла в подполье в начале 2000-х.

Последний раз упоминания о «Белом легионе» появлялись в 2017 году. Тогда Лозовского и бывших руководителей организации задержали по «Делу патриотов», однако вскоре освободили из-под стражи.

В 2013 году Мирослав Лозовский основал книжную серию «Беларусь у войнах», ее целью он называл распространение научно-популярных изданий об истории Беларуси.

Работал инженером, а потом в издательстве «Кнігазбор», которое ликвидировали власти в январе 2023 года.

После протестов 2020 года Мирослав Лозовский переехал в Украину. С началом полномасштабной российской агрессии присоединился к белорусским добровольцам, своего участия в боевых действиях не афишировал.

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