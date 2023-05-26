Польша закрывает границу для белорусских грузовиков 26.05.2023, 17:29

Граница закроется и для фур на российских номерах.

Министерство внутренних дел и администрации Польши планирует приостановить до дальнейшего уведомления грузовые перевозки с Беларусью для грузовиков, зарегистрированных в России или Беларуси.

Об этом сообщает businessinsider.com.pl со ссылкой на проект поправок к распоряжению министра внутренних дел и администрации о временной приостановке или ограничении пограничного движения в определенных пунктах пересечения границы. Проект, размещенный на сайте Центра правительственного законодательства (RCL), прошел межведомственные консультации.

«Принимая во внимание необходимость обеспечения общественной безопасности, в связи со статьей 7 Соглашения между Правительством Республики Польша и Правительством Республики Беларусь о пограничных переходах (…), необходимо как можно скорее приостановить грузовое приграничное движение в пунктах пропуска на границе с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, седельных тягачей, прицепов, включая полуприцепы, и составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь и Российской Федерации», – говорится в письме, направляющем данный проект для консультаций.

Согласно проекту, положения должны вступить в силу на следующий день после даты публикации.

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