Украинские штурмовики показали видео зачистки лесополосы у Бахмута от россиян 26.05.2023, 18:06

Две штурмовые группы ВСУ отличились слаженной работой.

Украинские воины продолжают уничтожать врага на Бахмутском направлении. В частности, там было уничтожено место базирования оккупантов в одной из лесополос. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный канал 3ОШБр в Telegram.

- Бахмутское направление. Зачистка лесополосы и канала от россиян. Слаженная работа двух штурмовых групп 2 штурмового батальона 3 ОШБр. Огневое прикрытие минометов, артиллерии, марскменов, АГС и БПЛА со сбросами, - говорится в сообщении.

Благодаря этому удалось уничтожить двух российских военных, а еще троих - захватить в плен.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр, украинским военным удается давить противника на флангах на Бахмутском направлении. Это позволит взять город в окружение. однако российская армия продолжает взимать дополнительные резервы, чтобы заменить 2вагнеровцев» армейскими регулярными отрядами.

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